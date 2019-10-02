У Сирії почався фінальний штурм позицій "Ісламської держави"
У 2014 році ІДІЛ захопила велику частину Сирії і сусідній Ірак, оголосивши там "халіфат", але в результаті різних військових наступальних операцій терористи тепер контролюють лише один регіон в східній сирійській провінції Дейр-Ез-Зор площею приблизно у 5 квадратних кілометрів.
Бійці SDF приблизно на тиждень призупиняли операцію, щоб дозволити втекти цивільним особам, і в суботу оголосили про відновлення наступу, повідомляє AFP.
"Після десяти днів евакуації понад 20 тисяч мирних жителів ... сьогодні ввечері почалася битва, щоб знищити останні залишки організації", - йдеться у заяві.
За даними сирійських сил, на визначеній території все ще може бути 600 бойовиків, більшість з яких - іноземці. Вважається також, що там ще перебувають сотні цивільних осіб.
SDF розпочали операцію проти ІДІЛ у Дейр-Ез-Зора у вересні минулого. За цей час у боях загинуло більше 1200 бойовиків, понад 670 бійців SDF і близько 400 цивільних осіб.
Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.
Очолювана США коаліція проти "Ісламської держави" розпочала процес виходу з Сирії.
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