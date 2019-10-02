У Сирії почався фінальний штурм позицій "Ісламської держави"

"Після десяти днів евакуації понад 20 тисяч мирних жителів ... сьогодні ввечері почалася битва, щоб знищити останні залишки організації"

Підтримувані США Сирійські демократичні сили (SDF) заявили про початок "остаточної битви", щоб витіснити терористів "Ісламської держави" з їх останнього району в східній Сирії.

У 2014 році ІДІЛ захопила велику частину Сирії і сусідній Ірак, оголосивши там "халіфат", але в результаті різних військових наступальних операцій терористи тепер контролюють лише один регіон в східній сирійській провінції Дейр-Ез-Зор площею приблизно у 5 квадратних кілометрів.

Бійці SDF приблизно на тиждень призупиняли операцію, щоб дозволити втекти цивільним особам, і в суботу оголосили про відновлення наступу, повідомляє AFP.

"Після десяти днів евакуації понад 20 тисяч мирних жителів ... сьогодні ввечері почалася битва, щоб знищити останні залишки організації", - йдеться у заяві.

За даними сирійських сил, на визначеній території все ще може бути 600 бойовиків, більшість з яких - іноземці. Вважається також, що там ще перебувають сотні цивільних осіб.

SDF розпочали операцію проти ІДІЛ у Дейр-Ез-Зора у вересні минулого. За цей час у боях загинуло більше 1200 бойовиків, понад 670 бійців SDF і близько 400 цивільних осіб.

Раніше, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати перемогли "Ісламську державу" в Сирії.

Очолювана США коаліція проти "Ісламської держави" розпочала процес виходу з Сирії.