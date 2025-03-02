США вирішили прискорити передачу Ізраїлю військової допомоги

Адміністрація Трампа від початку свєї роботи схвалила майже 12 мільярдів доларів на постачання зброї Ізраїлю.

Держдеп США підписав декларацію про прискорення постачання близько 4 мільярдів доларів військової допомоги Ізраїлю.

Про це йдеться в повідомленні Держдепу.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що використав надзвичайні повноваження, щоб прискорити доставку військової допомоги Ізраїлю на суму близько 4 мільярдів доларів.

"Рішення скасувати часткове ембарго на поставки зброї, введене адміністрацією Байдена, яке помилково затримало певну кількість зброї та боєприпасів Ізраїлю, є ще одним свідченням того, що Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент Трамп", — ідеться у заяві.