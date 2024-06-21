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ПОЛІТИКА

США вирішили ввести санкції проти керівництва "Лабораторії Касперського"

21 червня 2024, 19:43
США вирішили ввести санкції проти керівництва
Фото: grenka.ua
У відомстві пояснили, що ці санкції допоможуть "забезпечити цілісність" американського кіберпростору та захистити американців від кіберзагроз.

Міністерство фінансів США 21 червня ввело санкції проти 12 людей, які обіймають керівні посади в російській компанії-розробнику програмного забезпечення "Лабораторія Касперського".

Про це йдеться на сайті Мінфіну США.

У відомстві пояснили, що ці санкції допоможуть "забезпечити цілісність" американського кіберпростору та захистити американців від кіберзагроз.

До санкційного указу потрапили члени ради директорів компанії Андрій Тихонов, Данило Борщев, Андрій Єфремов та Ігор Чекунов, віцепрезидент Андрій Духвалов, виконавчі віцепрезиденти Михайло Гербер та Кирило Астрахан.

Також в переліку керівники департаментів "Лабораторії Касперського" Андрій Суворов, Денис Зенкін, Марина Алексєєва, Антон Іванов і виконавча директорка в росії та країнах СНД Анна Кулашова.

Все їхнє майно, яке знаходиться на території США, буде заморожене. Те саме стосується і компаній, де підсанкційним росіянам належить 50 і більше відсотків.

Ще у 2017 році США заборонили федеральним агентствам використовувати продукти «Лабораторії Касперського» через загрозу російського шпигунства.

Сьогодні стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена ввела повну заборону на використання програмного забезпечення "Лабораторії Касперського" через її зв'язки з росією.

СШАсанкціїкіберзахистросія загрозапрограмне забезпечення

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