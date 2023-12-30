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ПОЛІТИКА

США висловили солідарність із Польщею у зв'язку з інцидентом із російською ракетою

30 грудня 2023, 15:24
США висловили солідарність із Польщею у зв'язку з інцидентом із російською ракетою
bbc
Представники Вашингтона та Варшави провели телефонну розмову.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван у межах телефонної розмови з держсекретарем Польщі, головою Бюро національної безпеки Яцеком Сев’єрою заявив про солідарність Вашингтона у зв’язку з проникненням ракети у повітряний простір Польщі. 

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що Салліван пообіцяв польському керівництву за необхідності "будь-яку технічну допомогу" і повідомив Сев’єрі, що президент США Джо Байден уважно стежить за розвитком наслідків інциденту.

Яцек Сев’єра подякував Сполученим Штатам за підтримку.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ Владислав Теофіл Бартошевський під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах рф Андреєм Ордашем заявив, що Польща може швидко та ефективно відреагувати на порушення повітряного простору країни.

29 грудня після ранкової масштабної ракетно-дронової атаки на Україну польські військові заявили, що повітряний простір їхньої країни порушила російська ракета. Це сталося приблизно о 7-й ранку. Ракета залетіла на 40 кілометрів углиб Польщі й через три хвилини повернулася в Україну. Polsat News із посиланням на джерела писав, що це могла бути крилата ракета Х-22 або Х-101.

МЗС Польщі ввечері 29 грудня вручило Ордашу ноту з вимогою надати пояснення. Після цього у відомстві пообіцяли "жорсткішу реакцію" в разі повторення таких інцидентів.

СШАПольщаракетарф тероризм

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