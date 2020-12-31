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США висунули нові обвинувачення Коломойському та Боголюбову

Ігор Коломойський відкинув звинувачення прокуратури
Прокурори США висунули нові звинувачення проти ексакціонерів Приватбанку Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова через незаконне привласнення ними коштів банку для купівлі нерухомості у штаті Огайо.
США висунули нові обвинувачення Коломойському та Боголюбову Фото:epravda.com.ua

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.

Зазначається, що раніше схожі обвинувачення Мін’юст США виносив щодо нерухомості у штатах Кентукі та Техас.

Ігор Коломойський відкинув звинувачення прокуратури, а адвокат олігарха у США Брюс Маркс наразі коментар виданню не надав. Ані сам Боголюбов, ні його представники справу також не коментували.

Мін’юст США стверджує, що олігархи незаконно привласнили кошти Приватбанку для купівлі нерухомості у штаті Огайо. Прокурори зазначають, що з 2008 по 2016 роки Коломойський та Боголюбов незаконно отримували позики у банку, що пізніше відмивали через офшори Приватбанку на Кіпрі та перераховували у США.

Загалом вартість нерухомості у трьох штатах оцінюють у понад 60 мільйонів доларів.

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31 12 2020 15:19
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