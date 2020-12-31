США висунули нові обвинувачення Коломойському та Боголюбову
Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на Reuters.
Зазначається, що раніше схожі обвинувачення Мін’юст США виносив щодо нерухомості у штатах Кентукі та Техас.
Ігор Коломойський відкинув звинувачення прокуратури, а адвокат олігарха у США Брюс Маркс наразі коментар виданню не надав. Ані сам Боголюбов, ні його представники справу також не коментували.
Мін’юст США стверджує, що олігархи незаконно привласнили кошти Приватбанку для купівлі нерухомості у штаті Огайо. Прокурори зазначають, що з 2008 по 2016 роки Коломойський та Боголюбов незаконно отримували позики у банку, що пізніше відмивали через офшори Приватбанку на Кіпрі та перераховували у США.
Загалом вартість нерухомості у трьох штатах оцінюють у понад 60 мільйонів доларів.
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