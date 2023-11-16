США вживають обережний підхід до санкцій на російську нафту – Bloomberg

Засновниця енергетичної консалтингової фірми Energy Aspects Амріта Сен заявила, що США утримаються від введення будь-яких санкцій, які могли б підняти ціни на нафту.

В останні тижні США посилюють контроль над суднами та компаніями, які підтримують торгівлю російською нафтою, однак утримаються від введення будь-яких санкцій, які могли б підняти ціни.

Таку заяву зробила засновниця енергетичної консалтингової фірми Energy Aspects Амріта Сен, зазначивши при цьому, що Вашингтон в даний час "зондує грунт" щодо розміру санкційю

Про це повідомляє Bloomberg.

"Уникнення високих цін залишається ключовим завданням, причому бензин є найбільш важливим для президента Джо Байдена", - йдеться в матеріалі.

Її коментарі прозвучали після того, як Міністерство фінансів США розіслало повідомлення компаніям з управління суднами, які, як воно підозрює, можливо, порушили цінову межу на російську нафту, що викликало побоювання щодо застосування подальших заходів.

Раніше повідомлялось, що найбільший нафтопереробний завод Греції Motor Oil Hellas, який постачає пальне для Пентагону, отримує російську нафту попри західні санкції. Поставки відбуваються через Туреччину.