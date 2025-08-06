США й надалі посилюватимуть санкції для обмеження прибутків кремля

Нові обмеження вже вплинули на перенаправлення нафтових вантажів рф, призначених для Індії, на інші ринки.

Міністр фінансів США Скотт Бессент запевнив, що відомство і надалі впроваджуватиме санкції для обмеження доходів росії.

Про це глава американського фінансового відомства написав у соцмережі X (Twitter).

"Міністерство фінансів продовжуватиме впроваджувати та повністю забезпечувати виконання наших санкцій для обмеження незаконних прибутків росії", - зазначив Бессент, коментуючи прикріплений матеріал Reuters про те, що судна із російською нафтою для Індії змінили пункти призначення після введення нових санкцій США.

За інформацією агенції із посиланням на джерела, щонайменше два судна, завантажені російською нафтою і які прямували до нафтопереробних заводів в Індії, змінили курс на інші пункти призначення після нових санкцій.

Цього тижня Міністерство фінансів США наклало санкції на понад 115 осіб, організацій та суден, пов’язаних з Іраном, деякі з яких були залучені до транспортування російської нафти.

Зокрема, три судна: Aframaxes Tagor, Guanyin та Suezmax Tassos, мали доставити російську нафту до індійських портів цього місяця. Усі вони перебувають під санкціями Сполучених Штатів, повідомили джерела.

За даними торгових джерел та російських портів, судно Tagor прямувало до Ченнаї на східному узбережжі Індії, а судна Guanyin та Tassos - до портів на заході країни. Тепер Tagor прямує до Даляня у Китаї, а Tassos змінив курс на Порт-Саїд в Єгипті.

У матеріалі також зазначено, що жорсткіші західні санкції, спрямовані на скорочення доходів рф від нафти, які вважають одним із джерел фінансування війни проти України, дедалі більше впливають на постачання російської нафти до Індії — одного з найбільших покупців, що закуповує понад третину необхідної їй нафти в рф.

Крім того, уже відомо, що США готують нові санкції проти тіньового флоту росії.