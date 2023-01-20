США й Німеччина не домовились щодо танків для України

Німеччина вимагає від США відправити танки "Абрамс"

Адміністрація Байдена не домовилась із Німеччиною щодо того, чи відправляти танки в Україну напередодні зустрічі на авіабазі Рамштайн в п'ятницю, 20 січня, передає СNN

Останніми днями німецькі офіційні особи заявили, що не відправлятимуть танки "Леопард" в Україну і не дозволять це зробити жодній іншій країні, яка має на озброєнні танки німецького виробництва, якщо США також не погодяться відправити до Києва свої танки M1 "Абрамс". Але Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, зважаючи на логістичні витрати.

"Вони загнали нас у глухий кут", - заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена в інтерв'ю CNN.

"Танкове протистояння" відбувається на тлі дебатів між США та їхніми європейськими союзниками щодо того, чи варто надсилати в Україну більш сучасне озброєння, в тому числі ракети більшої дальності.