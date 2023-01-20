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ПОЛІТИКА

США й Німеччина не домовились щодо танків для України

20 січня 2023, 09:37
США й Німеччина не домовились щодо танків для України
Фото: dw.com
Німеччина вимагає від США відправити танки "Абрамс"
Адміністрація Байдена не домовилась із Німеччиною щодо того, чи відправляти танки в Україну напередодні зустрічі на авіабазі Рамштайн в п'ятницю, 20 січня, передає СNN.
 
Останніми днями німецькі офіційні особи заявили, що не відправлятимуть танки "Леопард" в Україну і не дозволять це зробити жодній іншій країні, яка має на озброєнні танки німецького виробництва, якщо США також не погодяться відправити до Києва свої танки M1 "Абрамс". Але Пентагон заявляє, що не має наміру це робити, зважаючи на логістичні витрати.
 
"Вони загнали нас у глухий кут", - заявив високопоставлений представник адміністрації Байдена в інтерв'ю CNN.
 
"Танкове протистояння" відбувається на тлі дебатів між США та їхніми європейськими союзниками щодо того, чи варто надсилати в Україну більш сучасне озброєння, в тому числі ракети більшої дальності.
 
Нагадаємо, що Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc, аби таким чином допомогти Німеччині наважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді постачання Leopard.
СШАНімеччинатанкиLeopard

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