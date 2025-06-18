США заблокували жорстку заяву G7 щодо війни в Україні

Хоча загального підсумкового документа G7 щодо України немає, лідери країн-учасниць погодили низку окремих заяв.

Лідери G7 не випустять спільної заяви щодо війни в Україні через опір з боку США.

Про це повідомляють CBC News і Reuters.

За словами джерела, яке говорило на умовах анонімності, США не згодні з жорстким формулюванням щодо дій росії в Україні та хочуть, щоб воно було пом'якшене.

"Американці не хотіли, щоб деякі різкі висловлювання на адресу росії було включено до спільної заяви, оскільки побоювалися, що це поставить під загрозу переговори з цією країною щодо припинення війни", - цитує видання слова джерела.

Зазначено, що деякі пункти, що стосуються повномасштабного вторгнення росії в Україну, буде включено в заяву прем'єр-міністра Канади Марка Карні.

Очікувалося, що він опублікує заяву, в якій закличе посилити тиск на росію за допомогою санкцій і оголосить, що G7 підтримує мирні зусилля, які очолюють США.

За словами європейського чиновника, лідери "Великої сімки" в розмові з президентом США Дональдом Трампом наголосили на своїх планах зайняти жорстку позицію щодо рф, проте глава Білого дому дав зрозуміти, що не хоче вводити санкції.

Тим часом Велика Британія, Франція та Україна готують окрему зустріч у форматі "Коаліції охочих", аби скоординувати потенційні заходи безпеки у випадку укладення мирної угоди або припинення бойових дій.

Ідеться про план розміщення військового контингенту Британії та Франції на українській території для охорони критично важливих об’єктів – на безпечній відстані від російського кордону. Але реалізація цієї ініціативи наразі ускладнена після чіткої позиції США, що Вашингтон не має наміру надавати гарантії безпеки Україні після війни.

Офіс прем’єра Британії Кіра Стармера підтвердив, що під час саміту G7 він та Зеленський домовилися про подальші кроки з посилення військової допомоги Україні.

Хоча загального підсумкового документа G7 щодо України немає, лідери країн-учасниць погодили низку окремих заяв. Вони охоплюють теми розвитку штучного інтелекту в державному секторі, інвестицій у квантові технології, боротьби з лісовими пожежами, засудження репресій, організованих за межами держав, а також протидії нелегальному переміщенню мігрантів.