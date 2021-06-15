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США забороняють ввезення собак з України та ще сотні країн

Це необхідно для гарантування здоров'я та безпеки собак, імпортованих до США, а також для захисту здоров'я населення від повторної інтродукції варіантів вірусу собачого сказу
США з 14 липня забороняють ввезення собак зі 113 країн світу через загрозу сказу.
США забороняють ввезення собак з України та ще сотні країн Фото: Getty Images
Як повідомляє Укрінформ з посиланням на ВВС, таке рішення ухвалив американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC).
 
"Це необхідно для гарантування здоров'я та безпеки собак, імпортованих до США, а також для захисту здоров'я населення від повторної інтродукції варіантів вірусу собачого сказу", - йдеться у заяві CDC.
 
До списку країн, на які поширюватиметься заборона, входять Кенія, Єгипет, Бразилія, Україна та Росія.
 
Заборона стосуватиметься всіх собак, у тому числі цуценят, собак психологічної підтримки, і навіть тварин із США, які вивозилися з країни до будь-якої держави зі списку.
 
Як повідомляється, під час ввезення собак з цих країн сертифікати про щеплення від сказу часто були фальшивими. За словами ветеринарів, через пандемію коронавірусу процес їх вакцинації в багатьох країнах важко відслідковувати.
 
У США, де собак регулярно вакцинують, собачий сказ було ліквідовано 2007 року. Але сказ залишається широко поширеним у всьому світі, щорічно забираючи життя близько 59 000 осіб. Сказ майже завжди має смертельні наслідки, коли у людини з'являються симптоми захворювання.
 
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15 06 2021 14:35
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