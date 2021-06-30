США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі

Здійснювати будь-які перевезення, які вважаються такими, що відповідають національним інтересами США, в тому числі з гуманітарних міркувань або з міркувань національної безпеки

Міністерство транспорту США видало розпорядження про заборону продажів квитків на авіаперельоти між США і Білоруссю, після того, як Мінськ примусово посадив рейс авіакомпанії Ryanair і заарештував опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.

Видаючи розпорядження, відомство заявило, що Держдепартамент США визначив, що обмеження поїздок між США і Білоруссю відповідає зовнішньополітичним інтересам Вашингтона після перенаправлення рейсу Ryanair.

Міністерство зазначило, що розпорядження також стосується і подорожей на основі так званих інтерлайн-угод, коли одна авіакомпанія продає квитки по маршруту, що включає рейси, які виконуються іншими авіакомпаніями.

Водночас наказ дозволяє "здійснювати будь-які перевезення, які вважаються такими, що відповідають національним інтересами США, в тому числі з гуманітарних міркувань або з міркувань національної безпеки".

Уряд США обмірковує цей крок кілька тижнів, однак він, у цілому, має символічний характер, оскільки американські сервіси з організації поїздок продають відносно мало квитків для польотів у Білорусь, йдеться у повідомленні.

Рішення було прийнято через місяць після того, як Олександр Лукашенко назав примусово посадити рейс авіакомпанії Ryanair і заарештувати Романа Протасевича.

Раніше Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосив про запровадження санкцій проти міністра юстиції Республіки Білорусь Олега Сліжевського.

Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор занесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео із "зізнанням" Протасевича, при цьому на його обличчі і руках були помітні сліди катувань.

Також з'явилося відео, на якому Сапега зізнається, що редагувала Телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", її обвинувачують за ч.3 статті 130 КК Білорусі - "розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі".

21 червня ЄС і США одночасно оголосили про запровадження санкцій проти ключових секторів економіки Білорусі, а також десятків чиновників, асоційованих з режимом Лукашенка.

Раніше США скасували дію Генеральної ліцензії, яка призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств, мотивуючи це різким погіршенням ситуації з правами людини.