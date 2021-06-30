ПОЛІТИКА НОВИНИМіністерство транспорту США видало розпорядження про заборону продажів квитків на авіаперельоти між США і Білоруссю, після того, як Мінськ примусово посадив рейс авіакомпанії Ryanair і заарештував опозиційного журналіста Романа Протасевича.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США заборонили продаж авіаквитків до Білорусі
Здійснювати будь-які перевезення, які вважаються такими, що відповідають національним інтересами США, в тому числі з гуманітарних міркувань або з міркувань національної безпеки
Фото: gettyimages.com
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Reuters.
Видаючи розпорядження, відомство заявило, що Держдепартамент США визначив, що обмеження поїздок між США і Білоруссю відповідає зовнішньополітичним інтересам Вашингтона після перенаправлення рейсу Ryanair.
Міністерство зазначило, що розпорядження також стосується і подорожей на основі так званих інтерлайн-угод, коли одна авіакомпанія продає квитки по маршруту, що включає рейси, які виконуються іншими авіакомпаніями.
Водночас наказ дозволяє "здійснювати будь-які перевезення, які вважаються такими, що відповідають національним інтересами США, в тому числі з гуманітарних міркувань або з міркувань національної безпеки".
Уряд США обмірковує цей крок кілька тижнів, однак він, у цілому, має символічний характер, оскільки американські сервіси з організації поїздок продають відносно мало квитків для польотів у Білорусь, йдеться у повідомленні.
Рішення було прийнято через місяць після того, як Олександр Лукашенко назав примусово посадити рейс авіакомпанії Ryanair і заарештувати Романа Протасевича.
Раніше Офіс контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США оголосив про запровадження санкцій проти міністра юстиції Республіки Білорусь Олега Сліжевського.
Нагадаємо, що 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив вимушену посадку в Мінську під приводом імовірності скоєння теракту.
Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор занесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу "Беларусь головного мозга", колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.
Згодом спецслужби Білорусі оприлюднили відео із "зізнанням" Протасевича, при цьому на його обличчі і руках були помітні сліди катувань.
Також з'явилося відео, на якому Сапега зізнається, що редагувала Телеграм-канал про білоруських силовиків "Чорна книга Білорусі". За даними правозахисного центру "Весна", її обвинувачують за ч.3 статті 130 КК Білорусі - "розпалювання расової, національної, релігійної або іншої соціальної ворожнечі".
21 червня ЄС і США одночасно оголосили про запровадження санкцій проти ключових секторів економіки Білорусі, а також десятків чиновників, асоційованих з режимом Лукашенка.
Раніше США скасували дію Генеральної ліцензії, яка призупиняла санкції проти дев’яти білоруських державних підприємств, мотивуючи це різким погіршенням ситуації з правами людини.
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