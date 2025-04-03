США заборонили своїм чиновникам у Китаї мати романтичні стосунки з китайцями

Порушникам доведеться поїхати з країни.

Уряд США заборонив американським державним службовцям у Китаї будь-які романтичні чи сексуальні стосунки з громадянами КНР.

Про це повідомляє Associated Press.

За даними видання, заборона розповсюджується також на членів сімей американських держслужбовців у Китаї та підрядників із допусками до секретної інформації.

Анонімні джерела, обізнані із ситуацією, розповіли AP, що цю політику ввів колишній посол США Ніколас Бернс у січні, незадовго до свого від’їзду з Китаю.

Зазначається, що заборони розпочалися влітку минулого року. Спочатку було ухвалено обмежену версію цієї політики. Вона забороняла співробітникам США "романтичні та сексуальні стосунки" з громадянами КНР, які працюють охоронцями та іншими працівниками підтримки в посольстві та п’яти консульствах США у Китаї.

Однак Бернс згодом розширив цю заборону, зробивши її загальною для всіх громадян Китаю. Він увів її в дію в січні, за кілька днів до вступу Дональда Трампа на посаду президента.

Ця політика поширюється на всі американські дипломатичні представництва в материковому Китаї, зокрема на посольство в Пекіні та консульства в Гуанчжоу, Шанхаї, Шеньяні та Ухані, а також на консульство США в напівавтономному Гонконзі. Вона не стосується співробітників США, які працюють за межами Китаю.

Єдиний виняток зроблено для тих, хто вже перебуває в стосунках із громадянами Китаю. Вони можуть подати запит на звільнення від нових правил. Якщо звільнення буде відхилено, їм доведеться або припинити відносини, або залишити посаду.

Порушників заборони негайно висилатимуть з Китаю. За інформацією АР, про нові правила американських співробітників у Китаї повідомили в січні усно та електронною поштою, але публічно про них не оголошували.

Державний департамент США відмовився коментувати цю заборону на запит Associated Press, як і Бернс, який у лютому залишив дипломатичну службу і подався у бізнес.

Видання додає, що, хоча деякі американські агентства вже мали суворі правила щодо романтичних зв’язків з громадянами інших країн, загальна політика "неромантизації" не застосовувалася відкрито з часів Холодної війни. В інших країнах американські дипломати нерідко зустрічаються з місцевими жителями й навіть одружуються з ними.

Останніми роками відносини між Вашингтоном і Пекіном погіршилися через торгові війни, технологічне протистояння та геополітичне суперництво.

Останні рішення президента США Дональда Трампа лише додали гостроти у суперництво двох країн. Під час виступу у Вашингтоні голова Білого дому оголосив про введення масштабних мит на американський імпорт. У випадку з Китаєм, президент США заявив, що країна буде обкладена 34% митами на додаток до попередніх 20%.