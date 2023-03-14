США закликають Туреччину ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО

На Туреччину та Угорщину наростає тиск з метою схвалити розширення військового альянсу.

Радник з питань національної безпеки США Джейк Салліван закликав Туреччину ратифікувати заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, оскільки тиск на дві країни, які утримуються від схвалення розширення військового альянсу, посилюється.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише Bloomberg.

Таким чином на Туреччину та Угорщину наростає тиск з метою схвалити розширення військового альянсу.

Офіційні особи Туреччини, Швеції та Фінляндії намагаються знайти вихід із глухого кута, що стримує розширення Північноатлантичного альянсу відтоді, як у червні дві скандинавські країни подали заявки на вступ до нього.

"Я вважаю, що немає жодних причин, через які ратифікація заявок не може бути забезпечена до саміту цього літа як для Фінляндії, так і для Швеції", - сказав Салліван перед переговорами зі спеціальним радником та прессекретарем президента Туреччини Ібрагімом Каліном.

Зі свого боку, Туреччина пов’язала новий закон Швеції про боротьбу з тероризмом із ратифікацією, а також висловила заперечення проти липневого терміну, встановленого її союзниками для завершення розширення. Заявка Фінляндії зустріла менший опір з боку Туреччини, а офіційні особи з Анкари заявили про свій намір продовжити процес, який підтримується США.

Виступаючи перед журналістами у Стокгольмі у вівторок, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон сказав своїм співгромадянам підготуватися до того, щоб Фінляндія була прийнята в НАТО першою.

"За останні тижні склалося враження, що ймовірність того, що це відбуватиметься іншими темпами, зросла", — сказав Крістерссон, додавши, що для Швеції все ще краще з точки зору національної безпеки, якщо Фінляндія стане членом НАТО.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна хотіла б отримати стратегічні гарантії безпеки під час війни, навіть якщо поки що країну не беруть до НАТО.