США заморозили фінансування програм для Нігеру
Про це йдеться на сайті Держдепу.
"Цей тимчасовий захід не торкається всіх програм зовнішньої допомоги США в Нігері. Найголовніше, що надання життєво важливої гуманітарної допомоги та продовольчої допомоги буде продовжено", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Уряд США продовжить взаємодіяти з країною, де це доцільно, включаючи дипломатичні операції та операції із забезпечення безпеки для захисту американського персоналу.
Блінкен додав, що американська допомога уряду Нігеру буде залежати від демократичного управління та дотримання конституційного ладу в країні.
"Ми зберігаємо відданість підтримці народу Нігеру, щоб допомогти зберегти важко отриману демократію, і ми знову закликаємо негайно відновити демократично обраний уряд Нігеру", - написано на сайті.