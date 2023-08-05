США заморозили фінансування програм для Нігеру

Уряд Сполучених Штатів призупинить реалізацію низки програм з надання закордонної допомоги на користь влади Нігеру.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

"Цей тимчасовий захід не торкається всіх програм зовнішньої допомоги США в Нігері. Найголовніше, що надання життєво важливої гуманітарної допомоги та продовольчої допомоги буде продовжено", - заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Уряд США продовжить взаємодіяти з країною, де це доцільно, включаючи дипломатичні операції та операції із забезпечення безпеки для захисту американського персоналу.

Блінкен додав, що американська допомога уряду Нігеру буде залежати від демократичного управління та дотримання конституційного ладу в країні.

"Ми зберігаємо відданість підтримці народу Нігеру, щоб допомогти зберегти важко отриману демократію, і ми знову закликаємо негайно відновити демократично обраний уряд Нігеру", - написано на сайті.

Днями усунутий президент Нігеру заявив, що росія може підкорити регіон Африки за допомогою "Вагнера".

Нагадаємо, що в кінці липня військові Нігеру усунули уряд президента Базума.