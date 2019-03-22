ПОЛІТИКА НОВИНИПосольство США в Україні висловило стурбованість щодо вироку й стану здоров’я українського політв’язня Павла Гриба.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США занепокоєні вироком та станом здоров’я політв’язня Гриба
"Ми глибоко стурбовані щодо сьогоднішнього вироку суду РФ, яким Павла Гриба несправедливо засуджено до 6 років ув’язнення"
Фото: Ніл Ракша/ надано адвокатом Андрієм Сабініним виданню Главком
"Ми глибоко стурбовані щодо сьогоднішнього вироку суду РФ, яким Павла Гриба несправедливо засуджено до 6 років ув’язнення. Ми також занепокоєні щодо важкого стану його здоров’я", — заявили у посольстві, повідомляє "Громадське"
Там також закликали Росію негайно звільнити всіх політичних в’язнів, а також припинити безпідставні політичні переслідування українців
Нагадаємо, що українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.
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