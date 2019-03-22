США занепокоєні вироком та станом здоров’я політв’язня Гриба

"Ми глибоко стурбовані щодо сьогоднішнього вироку суду РФ, яким Павла Гриба несправедливо засуджено до 6 років ув’язнення"

Посольство США в Україні висловило стурбованість щодо вироку й стану здоров’я українського політв’язня Павла Гриба.

"Ми глибоко стурбовані щодо сьогоднішнього вироку суду РФ, яким Павла Гриба несправедливо засуджено до 6 років ув’язнення. Ми також занепокоєні щодо важкого стану його здоров’я", — заявили у посольстві, повідомляє "Громадське"

Там також закликали Росію негайно звільнити всіх політичних в’язнів, а також припинити безпідставні політичні переслідування українців

Нагадаємо, що українського політв'язня Павла Гриба, обвинуваченого в схилянні до теракту росіянки Тетяни Єршової, російський суд засудив до шести років позбавлення волі.