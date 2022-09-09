США запровадили санкції проти іранських компаній за постачання дронів росії

В Мінфіні США підкреслили, що віддані суворому дотриманню санкцій проти росії та Ірану та притягненню до відповідальності усіх, хто підтримує загарбницьку війну росії проти України

США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.

"росія робить дедалі відчайдушніший вибір, щоб продовжувати неспровоковану війну проти України, особливо в умовах наших безпрецедентних санкцій і експортного контролю", – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.

"Сполучені Штати віддані суворому дотриманню наших санкцій проти росії та Ірану та притягненню до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує загарбницьку війну росії проти України", – додав він.

Міністерство фінансів також включило в санкційний список Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, звинувативши їх у причетності до досліджень, розробки, виробництва та закупівлі іранських безпілотників.

"Ми без вагань будемо націлюватися на виробників і постачальників, які сприяють Ірану та його програмі безпілотників, ще більше демонструючи нашу рішучість продовжувати переслідувати ставлеників терористів, які дестабілізують Близький Схід", – підкреслив Нельсон.

За його словами, "неіранські, неросійські організації також повинні проявляти велику обережність, щоб уникнути підтримки розробки іранських БПЛА чи їх передачі, або продажу будь-якого військового обладнання росії для використання проти України".

Міністерство фінансів США у своїй заяві стверджує, що включило до списку компанію Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, звинувачуючи її в координації військових польотів між Іраном і росією, в тому числі пов’язаних із транспортуванням безпілотників, персоналу та відповідного обладнання.