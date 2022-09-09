ПОЛІТИКА НОВИНИВ Мінфіні США підкреслили, що віддані суворому дотриманню санкцій проти росії та Ірану та притягненню до відповідальності усіх, хто підтримує загарбницьку війну росії проти УкраїниПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США запровадили санкції проти іранських компаній за постачання дронів росії
Фото: home.treasury.gov
США наклали санкції на іранську компанію, яку вони звинуватили в координації військових польотів для транспортування іранських безпілотників до росії, а також на три інші компанії, які брали участь у виробництві іранських безпілотників.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну США.
"росія робить дедалі відчайдушніший вибір, щоб продовжувати неспровоковану війну проти України, особливо в умовах наших безпрецедентних санкцій і експортного контролю", – заявив заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон.
"Сполучені Штати віддані суворому дотриманню наших санкцій проти росії та Ірану та притягненню до відповідальності Ірану та тих, хто підтримує загарбницьку війну росії проти України", – додав він.
Міністерство фінансів також включило в санкційний список Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines і Baharestan Kish Company, звинувативши їх у причетності до досліджень, розробки, виробництва та закупівлі іранських безпілотників.
"Ми без вагань будемо націлюватися на виробників і постачальників, які сприяють Ірану та його програмі безпілотників, ще більше демонструючи нашу рішучість продовжувати переслідувати ставлеників терористів, які дестабілізують Близький Схід", – підкреслив Нельсон.
За його словами, "неіранські, неросійські організації також повинні проявляти велику обережність, щоб уникнути підтримки розробки іранських БПЛА чи їх передачі, або продажу будь-якого військового обладнання росії для використання проти України".
Міністерство фінансів США у своїй заяві стверджує, що включило до списку компанію Safiran Airport Services, що базується в Тегерані, звинувачуючи її в координації військових польотів між Іраном і росією, в тому числі пов’язаних із транспортуванням безпілотників, персоналу та відповідного обладнання.
Раніше у Білому домі заявили про передачу Іраном першої партії ударних безпілотників росії.
"За нашою оцінкою, упродовж кількох днів у серпні росія отримала від Ірану безпілотники серії Mohajer-6 і Shahed. На російські транспортні літаки завантажили обладнання БПЛА на аеродромі в Ірані, потім вони вилетіли з Ірану до росії", - сказала прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
09 09 2022 10:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Верховний Суд остаточно заборонив діяльність "Партії Шарія"
- ФОТО Російська пропаганда в публікаціях Deutsche Welle: МЗС України просить Німеччину відреагувати
- ВІДЕО ЗСУ ліквідували найкращого вертолітника росії
- Припинення постачання газу в Європу - це останнє свідоцтво краху росії як наддержави – Лоуренс Фрідман
- Знищені українські підрозділи женуть росіян з Півдня України. Том Купер увімкнув сарказм на повну - звіт від 7 вересня