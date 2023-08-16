США запровадили санкції проти компаній із росії, Казахстану і Словаччини

До переліку обмежень потрапила компанія з Казахстану DEFENSE ENGINEERING, ТОВ "Верус" з росії і фірма VERSOR S.R.O зі Словаччини.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 серпня, ввели санкції проти компанії з росії за її зв'язки з КНДР.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що під обмеження потрапив громадянин Лівану Зухайр Субхі Нахла.

Також США запровадили санкції проти компаній із Казахстану, Лівану, росії та Словаччини.

Раніше Британія вводила санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за його участь у спробі угоди з продажу зброї між КНДР і росією.

Раніше повідомлялось, що на початку серпня раритетний літак Міноборони рф Іл-62М здійснював таємничий рейс до КНДР. Могли обговорювати озброєння для країни-терориста.