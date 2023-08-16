Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

США запровадили санкції проти компаній із росії, Казахстану і Словаччини

16 серпня 2023, 19:44
США запровадили санкції проти компаній із росії, Казахстану і Словаччини
Фото: gettyimages.com
До переліку обмежень потрапила компанія з Казахстану DEFENSE ENGINEERING, ТОВ "Верус" з росії і фірма VERSOR S.R.O зі Словаччини.

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 серпня, ввели санкції проти компанії з росії за її зв'язки з КНДР.

Про це повідомляє Міністерство фінансів США.

Зазначається, що під обмеження потрапив громадянин Лівану Зухайр Субхі Нахла.

Також США запровадили санкції проти компаній із Казахстану, Лівану, росії та Словаччини. 

Раніше Британія вводила санкції проти громадянина Словаччини Ашота Мкртичева за його участь у спробі угоди з продажу зброї між КНДР і росією.

Раніше повідомлялось, що на початку серпня раритетний літак Міноборони рф Іл-62М здійснював таємничий рейс до КНДР. Могли обговорювати озброєння для країни-терориста.

СШАсанкціі проти росіїКазахстанСловаччина

Останні матеріали

росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Технології
росія розширює використання наземних мін в Україні. Але тактика прориву мінних полів не змінювалася десятиліттями – Мік Раян
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 15:42
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Політика
Правдиві факти про Україну. Відповідь експертів Hudson Institute побрехенькам американських русофілів
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 11:55
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Політика
Час нарізати тонко російську ковбасу. Війна все ближче підступає до кордонів НАТО – Едвард Лукас
Переклад iPress – 16 серпня 2023, 09:03
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Політика
Українські сили успішно просуваються на Півдні. Але під Роботиним криваве місиво – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 15:25
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Бізнес & Фінанси
Прорвати блокаду. Які існують варіанти забезпечення вільного торговельного мореплавства в Чорному морі – експертна думка
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 12:51
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Політика
Боротьба в Республіканській партії. Крісті звинувачує Трампа у підриві військових зусиль України – Джош Рогін
Переклад iPress – 15 серпня 2023, 09:43
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Cуспільство
Контрнаступ триває. Безуспішні атаки росіян на Кліщіївку та успішні атаки ЗСУ під Роботиним – Том Купер
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 16:18
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Політика
Білий дім має виправити свої помилки. Нерішучість Байдена – причина надто повільного наступу України – Джон Болтон
Переклад iPress – 14 серпня 2023, 12:27
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється