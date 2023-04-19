США запровадили санкції проти компаній, які постачали Ірану електронні компоненти для безпілотників

Санкції передбачають замороження активів підсанкційних осіб у Сполучених Штатах і заборону американським суб’єктам вести будь-яку бізнес-діяльність із ними без окремого дозволу.

У середу, 19 квітня, Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції проти компаній, які допомагали постачати Ірану електроніку для безпілотників.

Про це повідомляє Мінфін США.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило одну фізичну та шість юридичних осіб у мережу ухилення від санкцій, яка сприяла закупівлі Іраном електронних компонентів для його військових програм, у тому числі використовуваних у безпілотних літальних апаратах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадянин Ірану Мехді Хошгадам є директором компанії "PASNA" і відповідає за ухилення від санкцій. Використовуючи численні підставні компанії, Хошгхадам шукав різні електронні компоненти в іноземних постачальників, переважно з Китаю.

Також йдеться про підставні компанії в Гонконгу та Малайзії. Внаслідок сьогоднішніх дій все майно у власності фізичних та юридичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах чи у володінні, чи під контролем осіб США, мають бути заблоковані.

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати запроваджують нові санкції проти країни-агресорки. Вони стосуватимуться понад 120 компаній та фізичних осіб, пов'язаних, зокрема, із "Росатомом".