США запровадили санкції проти киргизських компаній, які допомогали рф

Міністерство фінансів США ввело про санкції проти киргизьких компаній, які допомагають росії обходити запроваджені західними країнами обмеження і отримувати товари й технології подвійного призначення.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну підприємства, які базуються в Киргизстані, часто експортують до росії електронні компоненти та інші технології, частину з яких отримували й підприємства російського оборонного сектора", - йдеться на сайті.

Через це США наклали санкції на зареєстровану в Киргизстані компанію RM Design and Development, яка була створена в березні того року і є "активним постачальником товарів подвійного призначення до росії".

RM Design and Development, відправила сотні партій товарів: напівпровідникові прилади, електронні інтегральні схеми і конденсатори, декільком російським компаніям. Їх всіх теж додали до списку підсанкційних.

Обмеження запроваджені проти киргизьких GTME Tekhnologii та Cargoline, які були створені в червні і березні 2022 року. За тією ж схемою, через перепродаж російським компаніям, вони допомагали рф отримувати товари подвійного призначення.