Матеріали:
Теми:

США запровадили санкції проти киргизських компаній, які допомогали рф

20 липня 2023, 21:25
США запровадили санкції проти киргизських компаній, які допомогали рф
Фото: berlek-nkp
Міністерство фінансів США ввело про санкції проти киргизьких компаній, які допомагають росії обходити запроваджені західними країнами обмеження і отримувати товари й технології подвійного призначення.

Про це йдеться на сайті американського Мінфіну. 

"Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну підприємства, які базуються в Киргизстані, часто експортують до росії електронні компоненти та інші технології, частину з яких отримували й підприємства російського оборонного сектора", - йдеться на сайті. 

Через це США наклали санкції на зареєстровану в Киргизстані компанію RM Design and Development, яка була створена в березні того року і є "активним постачальником товарів подвійного призначення до росії".

RM Design and Development, відправила сотні партій товарів: напівпровідникові прилади, електронні інтегральні схеми і конденсатори, декільком російським компаніям. Їх всіх теж додали до списку підсанкційних.

Обмеження запроваджені проти киргизьких GTME Tekhnologii та Cargoline, які були створені в червні і березні 2022 року. За тією ж схемою, через перепродаж російським компаніям, вони допомагали рф отримувати товари подвійного призначення.

Також США готують новий пакет допомоги Україні на $400 млн.
СШАсанкіцїКиргизстанRM Design and DevelopmentGTME TekhnologiiCargoline

Останні матеріали

ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їх контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їх контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Політика
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Переклад iPress – 19 липня 2023, 15:03
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Політика
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Переклад iPress – 19 липня 2023, 12:19
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Технології
Битва за адаптацію. Чому це важливо для перемоги України – Мік Раян
Переклад iPress – 19 липня 2023, 08:49
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Політика
Заберіть у росії ядерну зброю, бо путіну кінець. росія може скоро розвалитися – Деніел Ханнан
Переклад iPress – 18 липня 2023, 14:56
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ
Політика
росія як прототип ГУЛАГу. Заколот Прігожина – це виступ "сук" проти "придурків" – ексдиректор естонської розвідки Ерік Крос
Переклад iPress – 18 липня 2023, 11:56
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється