США запровадили санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот"

Західні санкції та ліміт змусили частину продажів російської нафти покладатися на тіньовий флот застарілих танкерів, які доставляють нафту таким споживачам, як Індія та Китай, набагато далі, ніж її традиційні споживачі в Європі.

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" (FLOT.MM). Рішення ухвалене для зменшення доходів росії від продажу нафти, які вона може використати для підтримки вторгнення в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США також визначило 14 нафтових танкерів як майно, в якому "Совкомфлот" має частку. Управління видало генеральну ліцензію, що дозволяє вивантажувати сиру нафту або інші вантажі з цих суден упродовж 45 днів.

Високопоставлений чиновник Мінфіну під час телефонної розмови зазначив, що "Совкомфлот", як материнська компанія, "був причетний до порушень цінових обмежень на додаток до оманливої діяльності".

Наприкінці 2022 року "Група семи", ЄС і Австралія запровадили обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель. Це забороняє використання західних морських послуг, таких як транспорт, страхування і фінансування, для поставок нафти за ціною, що дорівнює або перевищує верхню межу.

"Сьогоднішні обмеження, по суті, спрямовані на вилучення деяких з їхніх засобів для цього, що змусить їх вкладати більше коштів у витрати, у створення нових шляхів для вивезення цієї нафти", - сказав чиновник Казначейства США.

Західні санкції та ліміт змусили частину продажів російської нафти покладатися на тіньовий флот застарілих танкерів, які доставляють нафту таким споживачам, як Індія та Китай, набагато далі, ніж її традиційні споживачі в Європі. Представники Мінфіну кажуть, що ці витрати зменшують доходи москви, які вона може використати на війну.

Високопосадовець зазначив агентству, що США не будуть розголошувати, в яких саме порушеннях звинувачують "Совкомфлот". Однак чиновник додав, що використані для цих санкцій повноваження, стосуються діяльності у російському морському секторі, що відображає роботу компанії за межами коаліції з обмеження цін.

Санкції країн Заходу призвели до того, що половина російського експорту нафти та нафтопродуктів у 2023 році пішла до Китаю, тоді як частка Індії зросла за два роки до 40%. Частка Європи в експорті нафти з росії впала вдесятеро – приблизно до 4-5%.

Зокрема, близько половини з 50 танкерів, на які Казначейство США почало накладати санкції 10 жовтня 2023, не змогли завантажитися з моменту їхнього внесення до списку.

Нагадаємо, Євросоюз схвалив 13 пакет санкцій проти росії. Блок запровадив обмеження щодо 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.