ПОЛІТИКА НОВИНИСША запровадили санкції проти трьох компаній з Росії в рамках заборони на передачу і продаж Ірану, КНДР і Сирії технологій створення зброї масового знищення, а також засобів її доставки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США запровадили санкції проти трьох компаній з Росії
У санкційний список також потрапили компанії з Сирії та Іраку
Фото: з відкритих джерел
Як повідомляє "Європейська правда", документ розміщений на сайті Федерального реєстру США.
До санкційного списку внесли наукове-виробниче підприємство "Пульсар", а також компанії Charter Green Light Moscow і Asia-Invest LLC і будь-які їхні дочірні структури.
У санкційний список також потрапили компанії з Сирії та Іраку.
Санкції забороняють американським компаніям укладання контрактів з фігурантами списку на закупівлю будь-яких військових товарів та технологій, допомогу їм з боку державних структур, продаж зброї і видачу ліцензій на придбання товарів, які підпадають під дію експортного контролю. Санкції будуть діяти два роки.
Нагадаємо, президент США Джо Байден підписав указ, яким розширив вже існуючі санкції проти білоруського режиму.
США наголосили, що санкції вводяться у скоординованій манері разом з Канадою та Великою Британією, а також заходами Європейського Союзу від 24 червня.
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10 08 2021 13:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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