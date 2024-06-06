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ПОЛІТИКА

США запровадили візові санкції проти представників партії влади в Грузії

06 червня 2024, 21:27
США запровадили візові санкції проти представників партії влади в Грузії
Фото: eastbook.eu
Під нові обмеження також потрапляють члени сімей причетних до закону та розгону активістів.

Сполучені Штати запроваджують візові санкції щодо десятків громадян Грузії, які причетні до підриву демократії у Грузії — ухвалення закону про «іноагентів» і розгону мирних протестів.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Під нові обмеження також потрапляють члени сімей причетних до закону та розгону активістів.

Йдеться про грузинський закон «Про прозорість іноземного впливу», який змушує медіа й організації з часткою іноземного капіталу звітувати, а також дає право Мінʼюсту влаштовувати перевірки з подальшими штрафами. Закон підписав спікер парламенту, попри вето президента країни Саломе Зурабішвілі.

У США вважають, що цей закон пригнічує реалізацію свободи асоціації та вираження поглядів, і разом з цим перешкоджає незалежним медіа. Вашингтон сподівається, що Грузія повернеться на демократичний шлях.

Раніше в Білому домі вже заявляли, що збираються переглянути двосторонню співпрацю між Сполученими Штатами та Грузією, зважаючи кроки останньої.

В Євросоюзі допустили перегляд безвізу з Грузією через ухвалення закону про "іноагентів".

СШАГрузіясанкціїіноагенти

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