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США застерігають від поїздок до Китаю - "червоний рівень" попередження

"Червоний" рівень трактується як рекомендація "не подорожувати" в країну або окремий її регіон
Державний департамент США оголосив про четвертий - "червоний"- рівень попередження щодо поїздок громадян у китайську провінцію Хубей, де вперше було зафіксовано новий коронавірус.
США застерігають від поїздок до Китаю - "червоний рівень" попередження Фото: АА

Про це повідомляється на сайті Держдепу,передає УКРІНФОРМ.

"Рівень 4: Не подорожуйте в провінцію Хубей, Китай, через новий коронавірус, вперше виявлений в Ухані, Китай", - йдеться у заяві.

"Червоний" рівень трактується як рекомендація "не подорожувати" в країну або окремий її регіон.

Як зазначається, Держдепартамент дав також розпорядження про від'їзд усього персоналу США, який не задіяний у ліквідації надзвичайної ситуації, і членів їх родин.

Уряд США має обмежені можливості з надання екстреної допомоги громадянам США в провінції Хубей, наголошується у заяві.

Нагадаємо, що влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.

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24 01 2020 12:40
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