CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавний департамент США оголосив про четвертий - "червоний"- рівень попередження щодо поїздок громадян у китайську провінцію Хубей, де вперше було зафіксовано новий коронавірус.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США застерігають від поїздок до Китаю - "червоний рівень" попередження
"Червоний" рівень трактується як рекомендація "не подорожувати" в країну або окремий її регіон
Фото: АА
Про це повідомляється на сайті Держдепу,передає УКРІНФОРМ.
"Рівень 4: Не подорожуйте в провінцію Хубей, Китай, через новий коронавірус, вперше виявлений в Ухані, Китай", - йдеться у заяві.
"Червоний" рівень трактується як рекомендація "не подорожувати" в країну або окремий її регіон.
Як зазначається, Держдепартамент дав також розпорядження про від'їзд усього персоналу США, який не задіяний у ліквідації надзвичайної ситуації, і членів їх родин.
Уряд США має обмежені можливості з надання екстреної допомоги громадянам США в провінції Хубей, наголошується у заяві.
Нагадаємо, що влада Китаю закрила вже 13 міст у провінції Хубей через поширення нового коронавірусу.
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