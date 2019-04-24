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США засуджують російську "паспортизацію" на Донбасі

"Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів"
Офіційний Вашингтон засуджує "абсурдний" указ президента РФ Володимира Путіна щодо надання російського громадянства за спрощеною процедурою жителям окупованих територій на Сході України.
США засуджують російську "паспортизацію" на Донбасі Фото: nyc-brooklyn.ru

"Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська і підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у заяві Посольства США в Україні, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін затвердив указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.

 

 
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24 04 2019 19:53
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