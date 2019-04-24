США засуджують російську "паспортизацію" на Донбасі

"Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів"

Офіційний Вашингтон засуджує "абсурдний" указ президента РФ Володимира Путіна щодо надання російського громадянства за спрощеною процедурою жителям окупованих територій на Сході України.

"Крим - це Україна. Донецьк - це Україна. Луганськ - це Україна. Ми засуджуємо нещодавній абсурдний і дестабілізуючий указ Росії щодо російських паспортів для жителів Донецька і Луганська і підтверджуємо нашу рішучу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться у заяві Посольства США в Україні, повідомляє "Укрінформ".

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Володимир Путін затвердив указ, згідно з яким мешканці окремих районів Донецької і Луганської областей мають право звернутися із заявами про прийняття у громадянство РФ за спрощеною процедурою.