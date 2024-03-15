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США засуджують "вибори" рф на окупованих територіях України

15 березня 2024, 12:37
США засуджують
Польща США
Речник Державного департаменту США вказав, що Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна.

Сполучені Штати засуджують проведення росією так званих виборів президента на тимчасово окупованих територіях України.

Про це на брифінгу заявив речник Державного департаменту Метью Міллер.

Він зазначив, що США засуджують постійні зусилля рф, спрямовані на підрив суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України за допомогою фейкових виборів на окупованих українських територіях.

"Сполучені Штати не визнали та ніколи не визнають легітимність чи результати цих фейкових виборів, проведених на суверенній території Україні в межах президентських виборів у росії", – наголосив Міллер.

Речник Державного департаменту США вказав, що Луганськ, Донецьк, Запоріжжя, Херсон і Крим – це Україна.

"Результати цих вправ у потьомкінському стилі будуть продиктовані москвою та не можуть відображати вільне волевиявлення громадян України, яких примушують голосувати", – додав він.

За його словами, цей спектакль тільки ще більше демонструє кричуще нехтування росією своїх зобов'язань за міжнародним правом.

"США продовжуватимуть використовувати всі наявні інструменти для притягнення до відповідальності осіб, винних у діях, що підривають суверенітет, територіальну цілісність чи політичну незалежність вільних країн, включно з тими, хто служить спостерігачами на фальшивих виборах Кремля на окупованих частинах України", – резюмував Міллер.

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