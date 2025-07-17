США зацікавилися українськими безпілотниками після візиту Келлога

ОПК США повинен взяти це до уваги, відзначив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США зацікавлені в купівлі українських безпілотників, адже є БпЛА, які виготовляє лише наша країна. Після цього спецпредставник американського лідера Кіт Келлог, який перебуває в Україні з тижневим візитом, відвідав одне з оборонних підприємств та високо оцінив потенціал України у цій сфері.

Він зауважив, що наша держава лідирує в новому типі війни. США повинні звернути увагу на це.

"Я на власні очі побачив, як виробляються і розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо в галузі безпілотників, — написав Келлог на своїй сторінці у соцмережі X. — ... У цій новій епосі/типі війни вони лідирують. Їхня швидкість інновацій і здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база повинна взяти це до уваги й адаптуватися".

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Кіт Келлог вранці у понеділок, 14 липня, прибув до Києва.