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ПОЛІТИКА

США зацікавилися українськими безпілотниками після візиту Келлога

17 липня 2025, 08:43
США зацікавилися українськими безпілотниками після візиту Келлога
джерело president.gov.ua
ОПК США повинен взяти це до уваги, відзначив він.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що США зацікавлені в купівлі українських безпілотників, адже є БпЛА, які виготовляє лише наша країна. Після цього спецпредставник американського лідера Кіт Келлог, який перебуває в Україні з тижневим візитом, відвідав одне з оборонних підприємств та високо оцінив потенціал України у цій сфері. 

Він зауважив, що наша держава лідирує в новому типі війни. США повинні звернути увагу на це. 

"Я на власні очі побачив, як виробляються і розробляються українські безпілотники. Неймовірні інновації, особливо в галузі безпілотників, — написав Келлог на своїй сторінці у соцмережі X. — ... У цій новій епосі/типі війни вони лідирують. Їхня швидкість інновацій і здатність до переробки вражають. Наша оборонно-промислова база повинна взяти це до уваги й адаптуватися". 

Нагадаємо, спеціальний представник президента США Кіт Келлог вранці у понеділок, 14 липня, прибув до Києва.

СШАвійнабезпілотникиВолодимир ЗеленськийКіт Келлог

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