США заявляють, що "стурбовані" відносинами Угорщини з росією

Орбан сказав путіну під час їхньої зустрічі в Пекіні, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти росії і намагається врятувати двосторонні контакти.

Сполучені Штати стурбовані відносинами Угорщини з росією і вважають рішення прем'єр-міністра Віктора Орбана зустрітися з президентом росії владіміром путіним тривожним.

Про це заявило в п'ятницю посольство США в Будапешті, передає Reuters.

Орбан провів двосторонню зустріч з путіним у вівторок на полях форуму "Пояс і шлях" у Пекіні. Він є єдиним лідером ЄС, який відвідав форум або підтримує тісні зв'язки з путіним з моменту вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року.

"Сполучені Штати стурбовані відносинами Угорщини з росією", – заявив посол США в Угорщині Девід Прессман.

Раніше цього тижня Прессман написав у дописі в (X)Twitter: "Лідер Угорщини вирішив стати на бік людини, чиї сили несуть відповідальність за злочини проти людяності в Україні, і він один такий серед наших членів Альянсу".

Орбан сказав путіну під час їхньої зустрічі в Пекіні, що Угорщина ніколи не хотіла протистояти росії і намагається врятувати двосторонні контакти.

Після зустрічі Орбана посли країн НАТО і Швеції, які базуються в Будапешті, зібралися, щоб обговорити свою стурбованість зростаючим зближенням Угорщини з москвою.

Головний політичний помічник Орбана Балаш Орбан відкинув критику США на початку цього тижня, заявивши, що Угорщина "сита по горло" "лицемірством" американського посла.