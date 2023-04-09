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ПОЛІТИКА

США заявили, що уважно стежать за навчаннями Китаю біля Тайваню

09 квітня 2023, 12:30
США заявили, що уважно стежать за навчаннями Китаю біля Тайваню
Фото: UNSPLASH
Китайське державне телебачення повідомило, що патрулювання та навчання бойової готовності навколо Тайваню тривають.

В США заявили, що "уважно спостерігають" за навчаннями Китаю біля Тайваню.

Про це повідомляє Reuters.

Представник Американського інституту на Тайвані, що фактично виконує обов’язки посольства, заявив, що США "мають достатньо ресурсів і можливостей у регіоні для забезпечення миру та стабільності".

"Як ми вже говорили, у Пекіна немає причин перетворювати цей транзит, який відповідав давній практиці та політиці США, на щось, чим він не є, або використовувати його як привід для надмірної реакції", - додав представник.

Канали зв'язку США з Китаєм залишаються відкритими, і Сполучені Штати постійно закликають до стриманості та незмінності статус-кво, заявив він.

Нагадаємо, що Збройні сили Китаю розпочали військові навчання навколо Тайваню. Вони відпрацьовували оточення острова.

СШАКитайнавчанняТайвань

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