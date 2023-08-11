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США збільшать виробництво 155 мм снарядів до 80 тисяч на місяць

11 серпня 2023, 09:26
США збільшать виробництво 155 мм снарядів до 80 тисяч на місяць
Фото: afp.com
Через гостру необхідності в снарядах калібру 155 мм після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну,США планують наростити їх виробництво до понад 80 тисяч на місяць вже наступного року.

Про це повідомляє Укрінформ

"Станом на сьогодні ми передали Україні понад 2 мільйони снарядів калібру 155 мм від початку бойових дій. Ми також забезпечили швидке збільшення виробництва 155 мм боєприпасів з 14 тисяч на місяць у лютому 2022 року до приблизно 24 тисячі на місяць зараз, і ми плануємо робити більше 80 тисяч на місяць наступного року", - заявив речник Пентагону генерал Патрік Райдер.

Він додав, що ці боєприпаси витрачаються швидко, а їхні запаси не є необмеженими. Втім, Сполучені Штати, крім виробництва, також взаємодіють із союзниками й партнерами, додав генерал.

Генерал нагадав, що поки США та інші країни нарощують виробництво снарядів, в Україну продовжуються поставки касетних боєприпасів. При цьому він підкреслив, що їх застосування відбувається по військових цілях. 

"Ми маємо всі ознаки того, що вони використовують цю зброю на полі бою належним чином", - додав райдер. 

Днями Україна передала Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів.
СШАПентагонснаряд155 мм

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