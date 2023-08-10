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ПОЛІТИКА

Україна передала Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів – CNN

10 серпня 2023, 09:24
Україна передала Пентагону звіт про використання касетних боєприпасів – CNN
Фото: afp.com
Ці снаряди ЗСУ отримали від Сполучених Штатів Америки у рамках військової допомоги.

Україна надала Пентагону звіт про використання американських касетних боєприпасів у боротьбі з агресією росії.

Про це повідомляє CNN.

За словами українського чиновника, інформація, передана Пентагону, містила дані як щодо кількості випущених касетних снарядів, так і знищених російських цілей.

Зазначено, що звіт було передано у відповідь на запит США у межах угоди про відправлення в Україну артилерійських касетних снарядів, відомих як DPICM.

В інтерв’ю CNN минулого місяця міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що планує передати звіт своєму американському колезі Ллойду Остіну.

У липні США передали Україні касетні боєприпаси. Це тимчасове рішення для перехідного періоду, поки Захід не зможе виробляти більше артилерійських снарядів інших типів.

Американський президент Джо Байден заявляв, що такі боєприпаси допоможуть українським військовим продовжити контрнаступ.

Як пише The Wall Street Journal, нещодавно передані касетні боєприпаси американського виробництва дали новий імпульс контрнаступу Збройних сил України для повернення територій, які захопила росія.

війнаПентагонкасетні боєприпаси

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