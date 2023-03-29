США збільшать виробництво боєприпасів удвічі та вдосконалять збройові заводи — ЗМІ

Мова йде про артилерійські снаряди, а також про ракети для РСЗВ та ПТРК.

Міністерство оборони США інвестує майже 1,5 млрд доларів, щоб модернізувати свої потужності з виробництва боєприпасів і мати змогу як підтримувати Україну, так і поповнювати власні запаси.

Про це розповів заступник міністра армії США Гейб Камарильо для видання Defense One.

У виробництві 155-мм артилерійських боєприпасів ситуація має змінитися найбільш суттєво. До кінця 2023 року планується подвоїти виробництво до 24 тисяч в місяць і збільшити у шість разів протягом наступних п’яти років. Однак не уточнюється, від яких саме показників йдеться про збільшення виробництва – від поточних чи озвученої суми у 24 тисячі.

Окрім цього, протитанкових ракетних комплексів та ракет Javelin теж буде більше – план передбачає збільшення виробництво у два рази: до 330 ракет та 41 пускових на місяць, що дозволить отримувати 3960 ракет та 492 пускові установки на рік.

Виробництво боєприпасів типу GMLRS також планують збільшити майже вдвічі до 2026 року – з 566 до 1110 ракет на місяць, тобто з 6792 до понад 13 000 ракет на рік.

Раніше повідомлялось, що Варшава має намір найближчим часом виділити з бюджету країни 870 млн доларів на інвестиції, призначені для виробництва боєприпасів.