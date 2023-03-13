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США збільшують, а росія зменшує обсяги експорту зброї – дослідження

13 березня 2023, 13:48
США збільшують, а росія зменшує обсяги експорту зброї – дослідження
Фото: з вільного доступу
Складова США в світовому експорті зброї зросла з 33 до 40%, в той час коли частка росії впала з 22 до 16% за останні 10 років.

Такі дані показали дослідження Стокгольмського міжнародного інституту досліджень проблем миру (SIPRI).

Йдеться на сайті

“Експорт зброї США зріс на 14% між 2013–2017 та 2018–2022 роками, і на США припадало 40% світового експорту зброї у 2018–2022 роках. Російський експорт зброї впав на 31% між 2013–17 та 2018–2022 роками, а її частка у світовому експорті зброї зменшилася з 22 до 16%, тоді як частка Франції зросла з 7,1 до 11%”, - написано в прес-релізі.

В світовому експорті зброї тривалий час домінували США і росія, це були найбільші за величиною експортери зброї.

В SIPRI додали, що російський експорт зброї скоротився до 8 із 10 найбільших одержувачів в проміжку 2013 2022 роками.

Експорт в Індію впав на 37%, тоді як експорт до інших 7 країн скоротився в середньому на 59%. Саме індія була найбільшим одержувачем російської зброї. При цьому російський експорт зброї зріс до Китаю  на 39% і Єгипту на 44%, і вони стали другим і третім за величиною одержувачами зброї від росії.

“Цілком ймовірно, що вторгнення в Україну ще більше обмежить експорт зброї з росії. Це пояснюється тим, що росія віддаватиме пріоритет постачанню своїм збройним силам, а попит з боку інших держав залишатиметься низьким через торговельні санкції проти росії та посилення тиску з боку США та її союзників, щоб вони не купували російську зброю”, — йдеться в дослідженнях SIPRI.

Також стало відомо, що Україна стала топ-3 імпортер зброї в світі — SIPRI.
РосіяекспортСШАзброя

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