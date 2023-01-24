США збільшили присутність своїх військ в Європі

Вони утримуються на ротаційній основі

США збільшили присутність військового контингенту в Європі, розповів координатор стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки і оборони Джон Кірбі в інтерв’ю RMF.

"Я не маю сьогодні жодних заяв щодо пересування військ. Ми вже збільшили нашу присутність на європейському континенті ще на 20 000 осіб, і ми будемо використовувати механізми на місцях, щоб утримувати ці 20 000 в Європі на ротаційній основі, але я не маю жодних оголошень щодо Польщі", - сказав він.

Нагадаємо, у грудні президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу зменшити свою залежність від США та розвинути власні оборонні можливості, водночас відіграючи більш активну роль у НАТО.