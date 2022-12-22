Зменшити залежність від США у питаннях безпеки закликав Європу Макрон
22 грудня 2022, 13:39
Фото: Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу зменшити свою залежність від США та розвинути власні оборонні можливості, водночас відіграючи більш активну роль у НАТО.
Про це він сказав у розмові з журналістами після повернення до Парижа з саміту в Йорданії, його цитує Wall Street Journal.
Макрон зауважив, що не вважає свій заклик до розвитку європейської оборони альтернативою до НАТО.
За його словами, сильніша Європа дозволить континенту стати більш автономним в рамках альянсу, діючи "всередині НАТО, разом з НАТО, але також не залежачи від НАТО".
"Альянс - це не те, від чого я повинен залежати. Це те, що я маю обрати, те, з чим я працюю. Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію", - сказав президент Франції.
"Європа повинна отримати більше автономії у питаннях технологій та оборонного потенціалу, в тому числі від США", - додав Макрон.
Нагадаємо, що раніше Президент Франції провів Конференцію на підтримку України взимку.