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ПОЛІТИКА

Зменшити залежність від США у питаннях безпеки закликав Європу Макрон

22 грудня 2022, 13:39
Зменшити залежність від США у питаннях безпеки закликав Європу Макрон
Фото: Укрінформ
Президент Франції Еммануель Макрон закликав Європу зменшити свою залежність від США та розвинути власні оборонні можливості, водночас відіграючи більш активну роль у НАТО.
Про це він сказав у розмові з журналістами після повернення до Парижа з саміту в Йорданії, його цитує Wall Street Journal.
 
Макрон зауважив, що не вважає свій заклик до розвитку європейської оборони альтернативою до НАТО.
 
За його словами, сильніша Європа дозволить континенту стати більш автономним в рамках альянсу, діючи "всередині НАТО, разом з НАТО, але також не залежачи від НАТО".
 
"Альянс - це не те, від чого я повинен залежати. Це те, що я маю обрати, те, з чим я працюю. Ми повинні переосмислити нашу стратегічну автономію", - сказав президент Франції.
 
"Європа повинна отримати більше автономії у питаннях технологій та оборонного потенціалу, в тому числі від США", - додав Макрон.
 
СШАМакрон війна з рф

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