США зупинили ротацію і практично повністю вивели війська з Естонії

Сполучені Штати Америки значною мірою вивели свій військовий контингент з території Естонії.

Це сталося на тлі рішення Пентагону зупинити доправлення нових підрозділів у Європу й розпочати глобальний перегляд розміщення своїх сил. Згідно із чинним двостороннім договором про військове співробітництво, в Естонії на постійній основі мають перебувати від 500 до 700 американських військовослужбовців. Зараз у країні залишилася лише невелика частина персоналу переважно з обслуговчих підрозділів.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур підтвердив факт відсутності військ, пов’язавши це з плановою літньою ротацією, однак визнав, що точні терміни й обсяги прибуття нових сил невідомі. Голова комісії Рійгікогу з питань держоборони Калев Стойческу уточнив, що реалізацію ротації заморозили до остаточного рішення Вашингтона щодо військової присутності в Європі, яке може бути ухвалено протягом шести місяців.

За оцінками естонських політиків, ці дії свідчать про прагнення США перерозподілити відповідальність усередині НАТО й посилити роль європейських держав у обороні регіону. Водночас військові контингенти Великобританії та Франції залишаються в Естонії й продовжують ротацію у плановому режимі.