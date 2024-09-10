США звинувачують Китай у наданні "суттєвої" допомоги військовій машині росії

Китай постачає росії "не засоби подвійного призначення".

Китай надає росії "дуже суттєву" допомогу для зміцнення військової машини кремля, а натомість москва передає Пекіну свої секретні військові технології підводних човнів і ракет.

Про це заявив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл, повідомляє Politico.

За його словами, Китай постачає росії "не засоби подвійного призначення". Він підкреслив, що в основному Пекін надає матеріали, які застосовуються безпосередньо для військової машини кремля.

"Це складові частини дуже значних зусиль з боку Китаю, спрямованих на підтримку, розбудову та диверсифікацію різних елементів російської військової машини", — заявив Кемпбелл.

Він також додав, що російський та китайський уряди "на найвищому рівні" намагаються приховати таку співпрацю. Кемпбелл наголосив, що росіяни почали надавати Пекін технології, які не хотіли передавати історично. За його словами, це стосується операцій на підводних човнах, аеронавігаційної діяльності, включаючи стелс, а також ракетних можливостей. Заступник держсекретаря наголосив, що нові можливості КНР становлять загрозу не тільки для Сполучених Штатів, але й для Індії, Австралії, Японії та Південної Кореї.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Китай став вирішальним фактором у війні росії проти України. Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами в Осло.