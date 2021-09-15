США звинуватили Росію у бездіяльності стосовно кіберзлочинців

Немає жодних ознак того, що російський уряд вжив належних заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, які використовують програми-вимагачі, що діють в середовищі свавілля, там створеної

У США вважають, що російський уряд не вжив належних заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, які використовують програми-вимагачі, що діють в кіберпросторі.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Немає жодних ознак того, що російський уряд вжив належних заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, які використовують програми-вимагачі, що діють в середовищі свавілля, там створеної", - зазначив заступник директора ФБР Пол Еббейт, виступаючи на саміті розвідувальних служб під Вашингтоном.

Президент США Джо Байден двічі закликав Путіна вжити заходів проти кіберзлочинців, що діють з Росії - спочатку на саміті в Женеві в червні, а місяцем пізніше - в телефонній розмові.

Після перших перемовин співробітники-високопосадовці Білого дому відзначили зниження кількості атак з використанням програм-вимагачів, але не наважувалися зв'язати ці зміни з будь-якими діями Москви.

"Нинішню відсутність кримінальної активності не слід плутати з жорстким наведенням порядку", - наголосив національний директор з кібербезпеки Кріс Інгліс пізніше у вівторок.

Кремль неодноразово заперечував свою причетність до серії атак із застосуванням програм-вимагачів і кібератак проти американських компаній і інфраструктури.

Як повідомлялося, влада США звинуватила Росію або суб'єкти, що базуються в Росії, в серії гучних атак, включно з хакерською атакою на американського розробника програмного забезпечення SolarWinds у грудні 2020 року, і атаку на найбільшого оператора паливопроводів у США - компанію Colonial Pipeline, 7 травня.