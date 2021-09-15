ПОЛІТИКА НОВИНИУ США вважають, що російський уряд не вжив належних заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, які використовують програми-вимагачі, що діють в кіберпросторі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
США звинуватили Росію у бездіяльності стосовно кіберзлочинців
Немає жодних ознак того, що російський уряд вжив належних заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, які використовують програми-вимагачі, що діють в середовищі свавілля, там створеної
Фото: EastIdahoNews.com
Про це повідомляє Голос Америки.
"Немає жодних ознак того, що російський уряд вжив належних заходів щодо припинення діяльності суб'єктів, які використовують програми-вимагачі, що діють в середовищі свавілля, там створеної", - зазначив заступник директора ФБР Пол Еббейт, виступаючи на саміті розвідувальних служб під Вашингтоном.
Президент США Джо Байден двічі закликав Путіна вжити заходів проти кіберзлочинців, що діють з Росії - спочатку на саміті в Женеві в червні, а місяцем пізніше - в телефонній розмові.
Після перших перемовин співробітники-високопосадовці Білого дому відзначили зниження кількості атак з використанням програм-вимагачів, але не наважувалися зв'язати ці зміни з будь-якими діями Москви.
"Нинішню відсутність кримінальної активності не слід плутати з жорстким наведенням порядку", - наголосив національний директор з кібербезпеки Кріс Інгліс пізніше у вівторок.
Кремль неодноразово заперечував свою причетність до серії атак із застосуванням програм-вимагачів і кібератак проти американських компаній і інфраструктури.
Як повідомлялося, влада США звинуватила Росію або суб'єкти, що базуються в Росії, в серії гучних атак, включно з хакерською атакою на американського розробника програмного забезпечення SolarWinds у грудні 2020 року, і атаку на найбільшого оператора паливопроводів у США - компанію Colonial Pipeline, 7 травня.
Читайте також: Байден: Через кібератаки може початися справжня війна
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
15 09 2021 14:55 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО У Трюдо після мітингу пожбурили гравієм
- ФОТО Україна та Молдова погодили оновлення угоди про ЗВТ
- ВІДЕО Меркель обговорювала з Путіним Nord Stream 2 і домовленості зі США
- Скриньку Пандори відкрили: як "державні гарантії" можуть привести Україну до нової економічної кризи
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі