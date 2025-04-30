США звинуватили росію в кровопролитті на засіданні Радбезу ООН

Харків, Дніпро, Добропілля, інші наші міста й громади. Більш ніж 100 російських ударних дронів за цю ніч, 375 ударних дронів від початку тижня, з них понад 190 – "шахеди".

Сполучені Штати Америки (США) розкритикували росію під час засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй (ООН) через обстріли території України.

Про це повідомив виконувач обов’язків заступника постпреда США при ООН Джона Келлі, якого цитує The Guardian.

Під час засідання Келлі звинуватив росію в кровопролитті та заявив, що москва "на жаль", здійснила удари, які призвели до "безглуздої загибелі людей, в тому числі невинних цивільних".

"Зараз росія має чудову можливість досягти тривалого миру... Саме лідери обох цих країн повинні вирішити, чи можливий мир. Якщо обидві сторони готові припинити війну, Сполучені Штати повністю підтримають їхній шлях до тривалого миру", - додав він.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до світу після ранкових ударів по Україні. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що саме має змусити росію припинити вбивати українців і відмовитись від війни.