Стабільність є ключовою умовою подальших інвестицій в Україну - МЗС Норвегії

Норвегія є одним із найбільших донорів України, особливо в енергетичному секторі, у сфері ядерної безпеки

Стабільність у впровадженні реформ в Україні є основною умовою для продовження інвестування в українську економіку з боку Норвегії, яка є одним із найбільших донорів України.

Як передає "Укрінформ", про це на 4-й Міжнародній конференції з питань реформ в Україні у Вільнюсі сказав державний секретар Королівства Норвегія, член Консервативної партії Єнс Фроліх Холте.

"Стабільність є ключовою основою продовження таких інвестицій. Ми очікуємо, що Україна продовжуватиме процес реформ, що Україна здійснить всі можливі заходи з антикорупційних цілей, покращить конкурентоздатність на світових ринках, посилить стабільність для наступних поколінь", - зазначив представник МЗС Норвегії.

Холте зауважив, що Норвегія є одним із найбільших донорів України, особливо в енергетичному секторі, у сфері ядерної безпеки. Так, за його словами, країна інвестувала в економіку України вже 170 мільйонів євро.

Норвегія допомагає Україні і в реформі корпоративного управління, а також в реформах державних підприємств.

"Такі рішення і такі дії досить складні, але ми відкриті для їх подальшого вирішення, і якщо ми не досягнемо наших цілей, тоді їх не досягне демократія загалом. І це не в наших інтересах", - зазначив Холте.

За його словами, зниження рівня корупції, посилення державних фінансів та покращення загального інвестиційного клімату "це все буде продовжувати процес реформ і економічного зростання".

Нагадаємо, що у ЄС підготували план співпраці зі "Східним партнерством" з пакетом інвестицій на 2,3 млрд євро