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Стаховський взяв відеоповтор для суперника, у якого закінчилися спроби

У другому колі турніру в Галле Сергій Стаховський взяв челендж на користь свого суперника П'єра-Уга Ербер
Стаховський виконав прохання - виявилося, що м'яч потрапив, і Ербер виграв гейм.
Стаховський взяв відеоповтор для суперника, у якого закінчилися спроби Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua

Француз подавав, поступаючись 1: 5 у першій партії, і при 40:15 від його подачі був зафіксований аут, йдеться в "Трибуна".

У нього не було Челлендж, і він напівжартома звернувся до українця зі словами: "А ти не можеш взяти челендж за мене?".

Матч закінчився 2: 6, 7: 6, 6: 4 на користь Ербер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній президент УЄФА Мішель Платіні заарештований у Франції в рамках розслідування справи про можливі корупційні порушення при виборі країни-господині ЧС-2022.

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20 06 2019 18:09
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