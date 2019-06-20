СПОРТ НОВИНИСтаховський виконав прохання - виявилося, що м'яч потрапив, і Ербер виграв гейм.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стаховський взяв відеоповтор для суперника, у якого закінчилися спроби
У другому колі турніру в Галле Сергій Стаховський взяв челендж на користь свого суперника П'єра-Уга Ербер
Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua
Француз подавав, поступаючись 1: 5 у першій партії, і при 40:15 від його подачі був зафіксований аут, йдеться в "Трибуна".
У нього не було Челлендж, і він напівжартома звернувся до українця зі словами: "А ти не можеш взяти челендж за мене?".
Матч закінчився 2: 6, 7: 6, 6: 4 на користь Ербер.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що колишній президент УЄФА Мішель Платіні заарештований у Франції в рамках розслідування справи про можливі корупційні порушення при виборі країни-господині ЧС-2022.
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