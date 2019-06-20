Стаховський взяв відеоповтор для суперника, у якого закінчилися спроби

У другому колі турніру в Галле Сергій Стаховський взяв челендж на користь свого суперника П'єра-Уга Ербер

Стаховський виконав прохання - виявилося, що м'яч потрапив, і Ербер виграв гейм.

Француз подавав, поступаючись 1: 5 у першій партії, і при 40:15 від його подачі був зафіксований аут, йдеться в "Трибуна".

У нього не було Челлендж, і він напівжартома звернувся до українця зі словами: "А ти не можеш взяти челендж за мене?".