Стала відома дата виборів нового канцлера Німеччини

До того часу три партії мають схвалити коаліційну угоду.

В понеділок Бундестаг оголосив, що вибори нового канцлера, який замінить на посаді Олафа Шольца, відбудуться 6 травня.

Про це повідомляє видання Stern.

Через два з половиною місяці після виборів до Бундестагу 6 травня у парламенті відбудеться голосування за кандидатуру лідера ХДС Фрідріха Мерца на посаду канцлера.

До цього часу три партії – ХДС, ХСС і СДПН – повинні схвалити коаліційну угоду.

Керівництво ХСС уже схвалило документ, а ХДС ухвалить рішення 28 квітня на невеликій партійній конференції.

Члени СДПН голосуватимуть за 144-сторінкову угоду до 29 квітня. Нагадаємо, щоби коаліційна угода була прийнята соціал-демократами, необхідна не лише більшість голосів, але й щонайменше 20% членів партії повинні взяти участь у голосуванні, що пройде онлайн.

В разі, якщо Мерц буде обраний канцлером, його кабінет, ймовірно, також буде приведений до присяги 6 травня.

І новий уряд зможе приступити до виконання своїх обов'язків рівно через шість місяців після розпаду трипартійної коаліції Шольца.

Ми також писали, що нова коаліція Німеччини обіцяє підтримку України зброєю та у вступі до НАТО.