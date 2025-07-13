Стала відома причина авіакатастрофи в Індії

Слідчі отримати дані з "чорних скриньок" літака.

Авіатроща в Індії в червні, де загинуло 294 людини, сталася через припинення подачі палива до двигунів.

Про це стало відомо із даних слідства, повідомляє CNN.

Відповідно, до звіту Індійського бюро з розслідування авіаційних катастроф, за кілька секунд після зльоту обидва перемикачі контролю палива 12-річного Boeing 787 Dreamliner різко перемістилися в положення "відсічення", позбавивши двигуни палива та спровокувавши повну втрату потужності. Зазвичай це перемикання в положення "відсікання" відбувається лише після посадки.

В звіті не сказано, чи були перемикачі перевернуті людиною, чи в інший спосіб.

Слідчі отримати дані з "чорних скриньок" літака, включаючи 49 годин польотних даних і дві години аудіозаписів з кабіни пілотів, в тому числі з моменту катастрофи.

Згідно зі звітом, літак досяг швидкості 180 вузлів, коли перемикачі припинення подачі палива на обох двигунах були "переведені з положення RUN в положення CUTOFF один за одним з розривом у часі в 01 секунду".

В звіті відзначають, що "на записі голосу з кабіни чути, як один з пілотів запитує іншого, чому він вимкнув двигуни. Інший пілот відповів, що він цього не робив".

Незабаром після цього перемикачі були повернуті назад і двигуни перебували в процесі повторного запуску, коли сталася аварія.

На час катастрофи один двигун відновлював тягу, а інший - ще не відновив потужність.

На борту перемикачі відсікання палива знаходяться між кріслами двох пілотів, відразу за важелями дросельної заслінки, які захищені з боків металевою планкою і мають механізми блокування.

Авіакатастрофа 12 червня стала першою в історії повною втратою літака Boeing 787.

Цю версію компанія представила більше десяти років тому.

Також відомо, що в авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир.