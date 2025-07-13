Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Стала відома причина авіакатастрофи в Індії

13 липня 2025, 10:33
Стала відома причина авіакатастрофи в Індії
Фото: з вільного доступу
Слідчі отримати дані з "чорних скриньок" літака.

Авіатроща в Індії в червні, де загинуло 294 людини, сталася через припинення подачі палива до двигунів. 

Про це стало відомо із даних слідства, повідомляє CNN.

Відповідно, до звіту Індійського бюро з розслідування авіаційних катастроф, за кілька секунд після зльоту обидва перемикачі контролю палива 12-річного Boeing 787 Dreamliner різко перемістилися в положення "відсічення", позбавивши двигуни палива та спровокувавши повну втрату потужності. Зазвичай це перемикання в положення "відсікання" відбувається лише після посадки.

В звіті не сказано, чи були перемикачі перевернуті людиною, чи в інший спосіб.

Слідчі отримати дані з "чорних скриньок" літака, включаючи 49 годин польотних даних і дві години аудіозаписів з кабіни пілотів, в тому числі з моменту катастрофи.

Згідно зі звітом, літак досяг швидкості 180 вузлів, коли перемикачі припинення подачі палива на обох двигунах були "переведені з положення RUN в положення CUTOFF один за одним з розривом у часі в 01 секунду".

В звіті відзначають, що "на записі голосу з кабіни чути, як один з пілотів запитує іншого, чому він вимкнув двигуни. Інший пілот відповів, що він цього не робив".

Незабаром після цього перемикачі були повернуті назад і двигуни перебували в процесі повторного запуску, коли сталася аварія.

На час катастрофи один двигун відновлював тягу, а інший - ще не відновив потужність.

На борту перемикачі відсікання палива знаходяться між кріслами двох пілотів, відразу за важелями дросельної заслінки, які захищені з боків металевою планкою і мають механізми блокування.

Авіакатастрофа 12 червня стала першою в історії повною втратою літака Boeing 787. 

Цю версію компанія представила більше десяти років тому. 

Також відомо, що в авіакатастрофі в Індії вижив один пасажир.

 

 
Індіяавіатроща

Останні матеріали

Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Cуспільство
Літня контрнаступальна операція України. Як впоратися з викликами – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 липня 2025, 14:27
Сі переймає
Політика
Сі переймає "доктрину путіна". Допомога Україні поставить хрест на зазіханнях обох – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 липня 2025, 11:28
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Політика
Україна не потребує відновлення. Вона потребує порятунку – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 11 липня 2025, 08:08
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Політика
Курдський гамбіт Ердогана. Чи виправдає себе його ставка на курдів? – Politico
Переклад iPress – 10 липня 2025, 14:40
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Політика
Епоха тигра, а не страуса. Як має реагувати Європа на російську загрозу – Стівен Бланк
Переклад iPress – 10 липня 2025, 11:27
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Політика
Бачення європейської безпеки починається в Україні. Європейська візія перемоги – Джек Вотлінг
Переклад iPress – 10 липня 2025, 07:56
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Технології
Приглушений червоний відблиск ракет. Україна погано захищена, але ще гірше – неготовність Європи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 09 липня 2025, 14:56
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Політика
Архіпелаг ГУЛАГ Трампа. Трудова експлуатація у концтаборах не може стати нормою – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 липня 2025, 11:27
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється