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Стало відоме ім'я бійця, що загинув у зоні ООС

Прощання з героєм відбудеться 11 квітня на Майдані Незалежності в Києві
У понеділок, 8 квітня, в районі Авдіївки загинув хмельничанин Микола Неживий.
Стало відоме ім Фото: unian.net

Під час обстрілу українських позицій боєць отримав смертельне осколкове поранення, повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради.

Микола Миколайович Неживий (позивний "Механ") народився в 1961 році в Хмельницькому, служив в 93-й окремій механізованій бригаді.

Прощання з героєм відбудеться 11 квітня на Майдані Незалежності в Києві.

Нагадаємо, що протягом поточної доби ворог 8 разів обстрілював позиції сил ООС на Донбасі. В результаті ворожого вогню загинув український військовослужбовець, двоє бійців отримали поранення.

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08 04 2019 21:43
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