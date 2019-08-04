CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 8 квітня, в районі Авдіївки загинув хмельничанин Микола Неживий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Стало відоме ім'я бійця, що загинув у зоні ООС
Прощання з героєм відбудеться 11 квітня на Майдані Незалежності в Києві
Фото: unian.net
Під час обстрілу українських позицій боєць отримав смертельне осколкове поранення, повідомляє прес-служба Хмельницької міської ради.
Микола Миколайович Неживий (позивний "Механ") народився в 1961 році в Хмельницькому, служив в 93-й окремій механізованій бригаді.
Прощання з героєм відбудеться 11 квітня на Майдані Незалежності в Києві.
Нагадаємо, що протягом поточної доби ворог 8 разів обстрілював позиції сил ООС на Донбасі. В результаті ворожого вогню загинув український військовослужбовець, двоє бійців отримали поранення.
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08 04 2019 21:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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