Стало відомо, чому Макрон телефонував путіну

Днями вперше за три роки французький лідер зателефонував очільнику кремля.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що тема іранської ядерної програми була однією з причин першого за три роки телефонного дзвінка президента Емманюеля Макрона лідеру премля Володимиру путіну.

Про це він сказав в інтервʼю газеті Valeurs actuelles.

Міністр зазначив, що Франція занепокоєна розвитком іранської ядерної програми і особливо після останніх ударів Ізраїлю і США по ядерних обʼєктах Ірану.

Для стримування ядерних амбіцій Ірану "треба працювати з членами Ради безпеки ООН, великими ядерними державами, незалежно від розбіжностей, які можуть бути з цими країнами в інших питаннях", пише видання.

"Коли президент просив мене зателефонувати Сергію Шойгу, колишньому міністру оборони Росії, це було в основному для обговорення ядерних питань і боротьби з тероризмом", – сказав Лекорню.

Він уточнив, що останній раз президент Макрон дзвонив путіну у вересні 2022 року щодо атомної електростанції в Запоріжжі, в Україні, тобто щодо ядерної енергетики.

Нагадаємо, що 1 липня Макрон і путін провели телефонну розмову вперше з 2022 року.