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Стало відомо, чому Макрон телефонував путіну

09 липня 2025, 20:59
Стало відомо, чому Макрон телефонував путіну
Макрон. Париж
Днями вперше за три роки французький лідер зателефонував очільнику кремля.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що тема іранської ядерної програми була однією з причин першого за три роки телефонного дзвінка президента Емманюеля Макрона лідеру премля Володимиру путіну.

Про це він сказав в інтервʼю газеті Valeurs actuelles.

Міністр зазначив, що Франція занепокоєна розвитком іранської ядерної програми і особливо після останніх ударів Ізраїлю і США по ядерних обʼєктах Ірану.

Для стримування ядерних амбіцій Ірану "треба працювати з членами Ради безпеки ООН, великими ядерними державами, незалежно від розбіжностей, які можуть бути з цими країнами в інших питаннях", пише видання. 

"Коли президент просив мене зателефонувати Сергію Шойгу, колишньому міністру оборони Росії, це було в основному для обговорення ядерних питань і боротьби з тероризмом", – сказав Лекорню. 

Він уточнив, що останній раз президент Макрон дзвонив путіну у вересні 2022 року щодо атомної електростанції в Запоріжжі, в Україні, тобто щодо ядерної енергетики. 

Нагадаємо, що 1 липня Макрон і путін провели телефонну розмову вперше з 2022 року.

 

ФранціяВолодимир ПутінЕмманюель Макрон

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