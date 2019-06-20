Стало відомо чи можливе об'єднання "Голосу" та "Слуги народу"
"Теоретично об’єднання можливе з будь-якою політичною силою, яка не є проросійською, яка готова реалізовувати програму, яка відповідає "Голосу". Тому так, справді, теоретично – цілком можливо. Практично – треба заходити в переговори, але в переговори про створення коаліції. А це відбувається тоді, коли люди віддали свій голос, проголосували на виборах і сформували новий склад ВР. До цього моменту це все залишається, справді, на теоретичному рівні. Треба зрозуміти, яка буде формуватися більшість, які завдання вона перед собою ставить, і відповідно від цього вже буде реалізація практичних кроків", – сказав заступник голови партії "Голос" Ярослав Юрчишин, йдеться в "Радіо Свобода".
"Об’єднання політичних сил взагалі не передбачає українське законодавство, але формування партнерства, тобто коаліції для здійснення програм, які узгодять між собою політичні сили. Це може бути одна, дві, три, скільки завгодно, скільки забажає український народ, і скільки політичних сил для себе поставлять інтереси України понад свої партійні інтереси", – додав він.
Якщо аналізувати програму партії "Слуга народу", то "та "вижимка", яка зараз є доступна, в принципі, в переважній більшості, відповідає положенням партії "Голос", зазначив Юрчишин.
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков теоретично не виключає об'єднання політсили з партією "Голос" Святослава Вакарчука.
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