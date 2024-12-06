Стало відомо, хто став новим генсеком ОБСЄ

Переговори про це тривали кілька місяців.

Рада міністрів ОБСЄ затвердила нове керівництво Організації, де новим генеральним секретарем ОБСЄ став турецький дипломат Ферідун Сінірліоглу.

Про це передає агенція Укрінформ, посилаючись на заяву чинного голови ОБСЄ, міністра закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієн Борга.

"Як ви знаєте, сьогодні було досягнуто консенсусу щодо кількох важливих рішень, які визначатимуть майбутнє ОБСЄ. Серед них – призначення Ферідуна Сінірліоглу генеральним секретарем ОБСЄ, Марії Телаліан – директором Бюро з демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ, Крістофа Кампа – верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин та Яна Браату – представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ", - заявив він.

Борг додав, що досягнення цих результатів було нелегкою справою та вимагало "місяців переговорів, дипломатії та спільної віри у збереження функціональності ОБСЄ".

Схвалене міністрами пакетне рішення передбачає призначення чотирьох високопосадовців ОБСЄ.

Новий генсек ОБСЄ був представником Туреччини в ООН, обіймав посаду міністра закордонних справ в складі тимчасового уряду Туреччини в 2015-2016 роках, а в 2023 був представником країни в ООН.

Посаду директора Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини обійме керівниця юридичного департаменту МЗС Греції Марія Телаліан. Верховним комісаром ОБСЄ з питань національних меншин призначено колишнього посла Нідерландів в ОБСЄ Крістофа Кампа. Ян Браату з Норвегії, нинішній голова місії ОБСЄ в Сербії, буде представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ.

Мальтійське головування в ОБСЄ обрало чотирьох осіб з 13 висунутих кандидатів на чотири топ-посади в ОБСЄ, але ця мальтійська пропозиція не досягла консенсусу, оскільки і Туреччина та Греція, які висунули своїх кандидатів у спільній номінації, наполягали на схваленні саме їх кандидатур.

Після додаткових переговорів, проведених за зачиненими дверима, з'явився змінений пакет чотирьох високопосадовців, який включав запропонованих Туреччиною та Грецією кандидатів.