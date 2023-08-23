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Стало відомо, коли Україна отримає від Литви пускові установки ЗРК NASAMS

23 серпня 2023, 15:57
Стало відомо, коли Україна отримає від Литви пускові установки ЗРК NASAMS
Фото: Getty Images
Науседа наголосив, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги.

Литовський президент Гітанас Науседа заявив, що придбані Литвою пускові установки ЗРК NASAMS прибудуть до України у вересні.

Про це він написав у X (twitter) після зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським.

"Сьогодні в Києві я сказав моєму дорогому другу президенту Володимиру Зеленському, що Литва підтримуватиме Україну до перемоги. Наступного місяця Литва передасть Україні пускові установки NASAMS", повідомив Науседа.

Нагадаємо, що Литва готова виділити Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійдуть, зокрема, пускові установки до  комплексів NASAMS.

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