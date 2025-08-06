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Стало відомо, коли в ЄС запрацює нова стеля ціни на російську нафту

06 серпня 2025, 14:02
Стало відомо, коли в ЄС запрацює нова стеля ціни на російську нафту
Фото: з вільного доступу
Обмеження були затверджені в рамках 18-го пакету санкцій проти рф.

Нова динамічна стеля ціни на російську нафту, встановлена 18-м пакетом санкцій Європейського Союзу проти пф, почне діяти з 3 вересня 2025 року.

Про це повідомила заступниця головної речниці Єврокомісії Аріанна Подеста, передає портал Європейська правда. 

"Знижена стеля цін на нафту почне застосовуватися з 3 вересня 2025 року", - заявила Подеста.

Після 3 вересня Євросоюз встановить максимальну ціну на російську нафту, яка визначатиметься за динамічною формулою, затвердженою у 18-му пакеті санкцій.

Вона також нагадала, що більшість положень 18-го пакету санкцій набули чинності в середині липня після ухвалення Радою ЄС.

"Заборона на проведення транзакцій із 22 додатковими російськими банками набуде чинності 8 серпня 2025 року", - додала заступниця речниці.

Також раніше Єврокомісія заявила, що 18-й пакет санкцій проти рф вступить в силу цього тижня.

 

РосіясанкціїЄвросоюз

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