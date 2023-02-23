Стало відомо, куди росіяни могли перемістити авіацію після вибухів в Енгельсі

Бомбардувальники Ту-95 з аеродрому Енгельс-2 під Саратовом росіяни могли перемістити на летовище стратегічної авіації Оленья у Мурманській області – на півночі росії.

Після вибухів на аеродромі "Енгельс-2" російські окупанти могли перекинути свою бойову авіацію до Мурманської області в аеропорт "Оленья", де схожих літаків різко побільшало.

Як повідомляють журналісти програми "Схеми",.порівняно зі знімками за 7 жовтня 2022 року, стратегічних бомбардувальників Ту-95 загалом стало більше на 7 одиниць. Зараз там базуються 11 літаків Ту-95, два - Ту-160 та два Іл-78. Водночас раніше там на одній частині аеродрому було чотири Ту-95 і п'ять Ту-160, а другій частині - два Ту-160.

На їхню думку, збільшення кількості бомбардувальників може свідчити про активне використання аеродрому "Оленья" для майбутніх атак рф територією України. Цей аеродром розташований утричі далі від українського кордону, ніж "Енгельс-2" під Саратовом.

Також на супутникових знімках зафіксовано близько трьох десятків одиниць Ту-22, більшість із яких базуються у північно-західній частині аеродрому. Ці бомбардувальники знаходилися там і раніше, але тепер вони розосереджені аеродромом.