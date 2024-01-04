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Стало відомо, про що йшлося на першому обговоренні законопроєкту про мобілізацію

04 січня 2024, 21:37
Стало відомо, про що йшлося на першому обговоренні законопроєкту про мобілізацію
Депутати і військове керівництво вже почали обговорювати можливі правки щодо найбільш спірних норм законопроєкту.

Парламентський комітет з національної безпеки та оборони разом з керівництвом ЗСУ та Міноборони у 4 січня почав розгляд урядового законопроекту про мобілізацію (Про вдосконалення мобілізації та військового обліку).  

Подробиці повідомляє NV з посиланням на джерела серед учасників засідання.

"Були дуже емоційні обговорення. І щодо норм по інвалідності   і щодо електронних повісток. Ми питали, чому цю норму внесли і навіщо. Наприклад, як буде вручатись електронна повістка, як вони бачать створення електронного кабінету. З деякими зауваженнями нашими вже погоджуються", - йдеться в повідомленні.

За словами співрозмовника NV у комітеті, Головнокомандувач Валерій Залужний з деякими запропонованими нормами жорстко не погоджувався.

"Він виступив проти норми про залучення до армії ув’язнених і судимих. Він каже: армія це що, для поганих людей? Це не так. Але він також сказав: мені треба люди, росіяни вже призвали 400 тис. і на червень готують ще декілька сотень тисяч, до 400 тис. Ким мені воювати? Або звертатись до світу і там просити людей або ви йдіть воюйте, якщо не забезпечите", - повідомляє співрозмовник видання.

Залужний також наголосив, розповідає нардеп, що кожне життя будуть намагатись зберегти. Зокрема, на кожного призваного обіцяють виділяти по 80 днів навчання. 

Ще одне джерело в комітеті каже, нардепи від "Слуги народу" зараз хочуть домовитись, щоб створити новий, комітетський законопроект.

"Позиція іншої частини депутатів, щоб у документ були внесені зміни, і Кабмін сам вніс оновлену версію з правками, а не перекладав відповідальність на парламент", - каже співрозмовник.

Планується, що засідання комітету триватимуть до суботи включно.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки у закритому режимі впродовж трьох днів розглядатиме законопроєкт. Разом із посиленням процесу мобілізації до ЗСУ в Україні можуть змінитися і правила бронювання військовозобов'язаних. Умова проста – вихід із тіні й сплата податків. Зазнали змін і правила перетину кордону народними обранцями.

мобілізаціяЗалужнийвійна в Україніросія окупанти

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